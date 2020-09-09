Мадридский "Реал" официально презентовал резервный комплект формы. Экипировщиком команды остался спортивный бренд Adidas.

Форма выполнена в черно-сером цвете с розовыми вставками. Первые фотографии и видео выложили официальные соцсети клуба.

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В черных цветах

На форму нанесен узор, который копирует мозаику азулєжу. В данном стиле украшены улицы столицы Испании, футболка подчеркивает связь клуба с городом.

В традиционной фотосессии приняли участие нападающий Карим Бензема, капитан Серхио Рамос и защитник Марсело.

Этот комплект формы будет резервным для футболистов. Ранее "сливочные" показали болельщикам гостевую форму, которая выполнена в неожиданном цвете.

11 сентября "Реал" должен был сыграть стартовый матч нового сезона Ла Лиги против "Хетафе", но поединок был перенесен. Потому первым, с кем встретится чемпион сезона 2019/20, станет "Реал Сосьедад". Встреча состоится 20 сентября.

Haz historia con nosotros. ¡Presentamos la nueva tercera equipación 2020/21!#HalaMadrid — Real Madrid C.F. (34) (@realmadrid) September 9, 2020