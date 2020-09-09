"Реал" презентовал элегантную черную форму: фото и видео
Мадридский "Реал" официально презентовал резервный комплект формы. Экипировщиком команды остался спортивный бренд Adidas.
Форма выполнена в черно-сером цвете с розовыми вставками. Первые фотографии и видео выложили официальные соцсети клуба.
Стоит увидеть: МЮ презентовал камуфляжную форму, которую высмеяли фанаты: фото
В черных цветах
На форму нанесен узор, который копирует мозаику азулєжу. В данном стиле украшены улицы столицы Испании, футболка подчеркивает связь клуба с городом.
В традиционной фотосессии приняли участие нападающий Карим Бензема, капитан Серхио Рамос и защитник Марсело.
Этот комплект формы будет резервным для футболистов. Ранее "сливочные" показали болельщикам гостевую форму, которая выполнена в неожиданном цвете.
11 сентября "Реал" должен был сыграть стартовый матч нового сезона Ла Лиги против "Хетафе", но поединок был перенесен. Потому первым, с кем встретится чемпион сезона 2019/20, станет "Реал Сосьедад". Встреча состоится 20 сентября.