"Реал" презентував елегантну чорну форму: фото та відео
Мадридський "Реал" офіційно презентував резервний комплект форми. Екіпірувальником команди залишився спортивний бренд Adidas.
Форма виконана у чорно-сірому кольорі з рожевими вставками. Перші світлини та відео виклали офіційні соцмережі клубу.
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У чорних кольорах
На форму нанесений візерунок, який копіює мозаїку азулєжу. У даному стилі прикрашені вулиці столиці Іспанії, футболка підкреслює зв'язок клубу з містом.
У традиційній фотосесії взяли участь нападник Карім Бензема, капітан Серхіо Рамос та захисник Марсело.
Цей комплект форми буде резервним для футболістів. Раніше "вершкові" показали вболівальникам гостьову форму, яка виконана у несподіваному кольорі.
11 вересня "Реал" мав зіграти стартовий матч нового сезону Ла Ліги проти "Хетафе", але поєдинок було перенесено. Тому перший із ким зустрінеться чемпіон сезону 2019/20 стане "Реал Сосьєдад". Зустрічі відбудеться 20 вересня.