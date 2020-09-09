Мадридський "Реал" офіційно презентував резервний комплект форми. Екіпірувальником команди залишився спортивний бренд Adidas.

Форма виконана у чорно-сірому кольорі з рожевими вставками. Перші світлини та відео виклали офіційні соцмережі клубу.

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У чорних кольорах

На форму нанесений візерунок, який копіює мозаїку азулєжу. У даному стилі прикрашені вулиці столиці Іспанії, футболка підкреслює зв'язок клубу з містом.

У традиційній фотосесії взяли участь нападник Карім Бензема, капітан Серхіо Рамос та захисник Марсело.

Цей комплект форми буде резервним для футболістів. Раніше "вершкові" показали вболівальникам гостьову форму, яка виконана у несподіваному кольорі.

11 вересня "Реал" мав зіграти стартовий матч нового сезону Ла Ліги проти "Хетафе", але поєдинок було перенесено. Тому перший із ким зустрінеться чемпіон сезону 2019/20 стане "Реал Сосьєдад". Зустрічі відбудеться 20 вересня.

Haz historia con nosotros. ¡Presentamos la nueva tercera equipación 2020/21!#HalaMadrid — Real Madrid C.F. (34) (@realmadrid) September 9, 2020