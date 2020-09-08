"Манчестер Юнайтед" официально презентовал резервный комплект формы. Новинка от "манкунианцев" неприятно поразила болельщиков команды.

Фотографии появились на официальных страницах МЮ в соцсетях. Комплект выполнен в черно-белых цветах, которые придают форме камуфляжный вид.

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Новая форма МЮ

Такой военный узор называется Dazzle. Компанией-разработчиком стала Adidas.

Что такое узор Dazzle? Вид камуфляжа британских лайнеров, использовавшийся в прошлом веке. Так раскрашивали их для того, чтобы противник не мог определить размеры, форму и направление движущейся техники.

Первые фото появились в интернете еще до официальной презентации и уже успели подвергнуться критике в футбольном сообществе. Фанаты тоже не слишком впечатлены таким комплектом формы.

This is how i see Manchester United Third Kit......... pic.twitter.com/qCIz9su8JC — EL CHAPO ➐ (@cwethein_) September 8, 2020

А вот легендарный полузащитник Дэвид Бекхэм оценил форму и выложил фото в своем Instagram. Призвал всех полюбить новый комплект формы. Пресс-служба клуба благодарна англичанину за лестный отзыв. Добавим, что прошлый сезон МЮ завершил на 3 месте в АПЛ.