МЮ презентовал камуфляжную форму, которую высмеяли фанаты: фото
"Манчестер Юнайтед" официально презентовал резервный комплект формы. Новинка от "манкунианцев" неприятно поразила болельщиков команды.
Фотографии появились на официальных страницах МЮ в соцсетях. Комплект выполнен в черно-белых цветах, которые придают форме камуфляжный вид.
Стоит увидеть: Месси принял участие в представлении третьего комплекта формы "Барселоны": она розовая – фото
Новая форма МЮ
Такой военный узор называется Dazzle. Компанией-разработчиком стала Adidas.
Что такое узор Dazzle?Вид камуфляжа британских лайнеров, использовавшийся в прошлом веке. Так раскрашивали их для того, чтобы противник не мог определить размеры, форму и направление движущейся техники.
Первые фото появились в интернете еще до официальной презентации и уже успели подвергнуться критике в футбольном сообществе. Фанаты тоже не слишком впечатлены таким комплектом формы.
А вот легендарный полузащитник Дэвид Бекхэм оценил форму и выложил фото в своем Instagram. Призвал всех полюбить новый комплект формы. Пресс-служба клуба благодарна англичанину за лестный отзыв. Добавим, что прошлый сезон МЮ завершил на 3 месте в АПЛ.