Андрей Лунин готов согласится на продление контракта только в том случае, если Реал гарантирует ему игровую практику даже после возвращения в общую группу Тибо Куртуа. Украинец хотел бы дальше выступать в футболке "сливочных", но только при вышеупомянутом условии.

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В Реале готовятся к худшим вариантам

Несмотря на это в испанском гранде не исключают варианта с трансфером украинца в другой клуб. В таком случае в Реале уже даже определились с ценой, за которую готовы согласиться на продажу Лунина. "Галактикос" выложили ценник на украинского голкипера в размере 15 миллионов евро.

Параллельно с этим это же издание рассказало об интересе к Лунину еще одного европейского гранда. Речь идет о лондонском Арсенале, где уже выступает другой украинец Александр Зинченко. А в свое время лондонский клуб пытался переманить в свой состав Михаила Мудрика, но проиграл борьбу Челси. Также Арсеналу приписывают интерес к атакующему полузащитнику Шахтера Георгию Судакову.

"Канониры" готовы выложить за украинского вратаря Реала, который стал первым номером команды, 20 миллионов евро. А это на 5 миллионов больше, чем хотят мадридцы. Зарплата Лунина в Арсенале может составлять 7 миллионов евро в год.

Напомним, что Лунин тайно продлил контракт Реалом еще в начале своей карьеры в Испании. Соглашение украинского футболиста с "Королевским клубом" истекает в конце следующего сезона-2024/2025.

К слову. Оба клуба претендуют на чемпионство в своих лигах. Реал после 29-ти туров возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги – 72 балла против 64-х у второй Барселоны. Арсенал после 28-ми туров перехватил лидерство АПЛ у Ливерпуля. У обоих клубов по 64 пункта.

Лучший сезон Лунина в Реале