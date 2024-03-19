Бельгийский голкипер мадридского Реала Тибо Куртуа получил новую травму. Основной вратарь "сливочных" покинул тренировку в слезах после того, как почувствовал боль в правом колене.

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Конкурент Лунина снова травмировался

У Куртуа диагностирован разрыв внутреннего мениска правого колена. Травму он получил во время тренировки Реала во вторник, 19 марта.

Важно. Из-за этого повреждения 31-летний бельгиец не сможет играть как минимум до конца текущего сезона.

Можно ожидать, что украинец Андрей Лунин до лета продолжит получать стабильную игровую практику и доказывать свои притязания на место первого номера.

Напомним, в августе Куртуа получил тяжелую травму передней крестообразной связки левого колена. Из-за этого с тех пор Тибо еще не появлялся в матчах на футбольном поле.

В сезоне-2023/2024 Андрей Лунин сыграл 23 матча за "сливочных" во всех турнирах – это больше, чем он провел поединков за 5 предыдущих кампаний в "королевском клубе". В этом сезоне украинец пропустил 19 голов и 10 раз оставлял свои ворота "сухими".