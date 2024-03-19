Бельгийский голкипер мадридского Реала Тибо Куртуа получил новую травму. Основной вратарь "сливочных" покинул тренировку в слезах после того, как почувствовал боль в правом колене.
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Конкурент Лунина снова травмировался
У Куртуа диагностирован разрыв внутреннего мениска правого колена. Травму он получил во время тренировки Реала во вторник, 19 марта.
Можно ожидать, что украинец Андрей Лунин до лета продолжит получать стабильную игровую практику и доказывать свои притязания на место первого номера.
Напомним, в августе Куртуа получил тяжелую травму передней крестообразной связки левого колена. Из-за этого с тех пор Тибо еще не появлялся в матчах на футбольном поле.
В сезоне-2023/2024 Андрей Лунин сыграл 23 матча за "сливочных" во всех турнирах – это больше, чем он провел поединков за 5 предыдущих кампаний в "королевском клубе". В этом сезоне украинец пропустил 19 голов и 10 раз оставлял свои ворота "сухими".