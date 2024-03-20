19 марта Тибо Куртуа получил новое повреждение, хотя еще до конца даже не успел восстановиться после порванных "крестов" и операции на них. Теперь бельгиец разорвал мениск правого колена.

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Анчелотти волнуется за здоровье Лунина

При положительной динамике на восстановление Куртуа уйдет около 5-6 недель. Тибо рискует больше не выйти на поле в текущем сезоне-2023/2024.

Это означает, что после возвращения из сборной Украины Андрей Лунин продолжит получать игровую практику в Реале. Украинец уже получил телефонный звонок от главного тренера "сливочных" Карло Анчелотти, который несколько попросил Андрея.

Наставник "галактикос" попросил и пожелал Лунину вернуться из расположения национальной команды без повреждений. Ведь по ходу этого сезона Андрей выиграл конкуренцию у арендованного у лондонского Челси Кепы Аррисабалаги и стал первым номером команды. Это статус к которому украинский вратарь шел еще с 2018-го года и наконец дотерпел, дождался.

Анчелотти боится, что в случае, если Лунин травмируется, это придаст большой головной боли на голкиперской позиции. Ведь тогда итальянцу уже не будет даже из кого выбирать.

Отметим, что Лунин уже отреагировал на новую травму Куртуа.

Интересно, что только накануне, когда Куртуа еще не травмировался, в интернете промелькнул инсайд о том, что Анчелотти хочет привлечь бельгийца в четвертьфинальных матчах Лиги чемпионов, где Реал сыграет против английского Манчестер Сити. Теперь планы итальянского специалиста не будут воплощены в реальность, а Лунин не, за что волноваться.

К слову. После матчей национальных команд Реал сыграет дома против Атлетик Бильбао (31 марта). После чего мадридцы 9 апреля проведут свой первый матч против МанСити.

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