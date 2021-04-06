Реал потерял ключевого игрока перед матчем с Ливерпулем в Лиге чемпионов
Мадридский Реал понес тяжелые кадровые потери в день матча 1/4 финала Лиги чемпионов против Ливерпуля. "Сливочные" потеряли ключевых защитников.
Источник:пресс-служба Реала
Кадровые проблемы Реала
Реал 6 апреля сообщил, что у центрального защитника Рафаэля Варана был обнаружен коронавирус. Следовательно, француз не сможет сыграть против Ливерпуля.
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Как известно, еще раньше травмы получил капитан Реала Серхио Рамос. Он даже не попал в заявку на поединок против Ливерпуля.
В заявку Реала на матч включены только два центральных защитника – Начо и Эдер Милитао.
Также у Реала проблемы в линии нападения. В матче с Ливерпулем не сможет сыграть бельгиец Эден Азар.
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