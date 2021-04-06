Мадридский Реал понес тяжелые кадровые потери в день матча 1/4 финала Лиги чемпионов против Ливерпуля. "Сливочные" потеряли ключевых защитников.

Кадровые проблемы Реала

Реал 6 апреля сообщил, что у центрального защитника Рафаэля Варана был обнаружен коронавирус. Следовательно, француз не сможет сыграть против Ливерпуля.

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Как известно, еще раньше травмы получил капитан Реала Серхио Рамос. Он даже не попал в заявку на поединок против Ливерпуля.

В заявку Реала на матч включены только два центральных защитника – Начо и Эдер Милитао.

Также у Реала проблемы в линии нападения. В матче с Ливерпулем не сможет сыграть бельгиец Эден Азар.

Поединок Реал – Ливерпуль состоится 6 апреля и начнется в 22:00 по киевскому времени. Поединок можно посмотреть и в Украине онлайн и по телевидению. Предыдущая встреча команд состоялась в финале Лиги чемпионов 2018 года. Реал победил со счетом 3:1.