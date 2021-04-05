Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2020/2021 свела финалистов 2018 года – мадридский Реал и английский Ливерпуль. Тогда в киевском финале Реал отпраздновал яркую победу, хотя и не без коварства испанцев. Ливерпуль ждал почти 3 года, чтобы взять реванш и наконец дождался.

Обе команды выиграли свои группы. Реал не без доли везения обошел Боруссию М, Шахтер и Интер. Зато Ливерпуль опередил Аталанту, Аякс и Мидтьюлланн.

Примечательно Рамос получил травму и может пропустить матчи Реала против Барселоны и Ливерпуля

В 1/8 финала "мерсисайдцы" легко прошли немецкий РБ Лейпциг, победив по сумме двух матчей со счетом 4:0. А Реал встретился с Аталантой.

Судьбу первой игры решило сомнительное удаление игрока Аталанты и Реал вырвал победу 1:0. В ответном матче итальянцы побежали отыгрываться и были наказаны – 3:1.

Реал - Ливерпуль: прогноз Favbet

В киевском финале 2018 года Реал победил Ливерпуль со счетом 3:1. "Сливочные" одержали победу не без "помощи" голкипера англичан Лориса Кариуса, который виновен в двух голах. Также прекрасный мяч забил Гарет Бейл.

Впрочем, фанаты Ливерпуля никогда не забудут капитану Реала Серхио Рамосу травму Мохамеда Салаха. Именно после столкновения с Рамосом египтянин не смог продолжить игру и атака Ливерпуля стала не такая острая.

Реал – Ливерпуль видеообзор финала 2018

После финала 2018 года Ливерпуль выиграл Лигу чемпионов в следующем сезоне. В 2020 году "красные" наконец выиграли английскую Премьер-лигу. Зато Реал успел провалить две кампании в Лиге чемпионов, освободить и вернуть Зинедина Зидана и выиграть Ла Лигу.

Обе команды проводят сложный сезон и подходят к игре не в лучшей форме. Следовательно, в первом матче шансы на победу почти равны. Букмекеры считают, что небольшое преимущество на стороне Ливерпуля, победу которого оценивают коэффициентом 2,61.

В то же время на домашнюю победу Реала букмекеры предлагают коэффициент 2,77. Если поединок завершится ничьей – коэффициент 3,50.

Также букмекеры определили фаворита на проход в полуфинал. Шансы подопечных Юргена Клоппа оценены коэффициентом 1,61. В то же время коэффициент 2,43 на то, что в полуфинал пройдет мадридский Реал.

Противостояние Реала и Ливерпуля интересно встречей нападающих Карима Бензема и Диогу Жоты. Француз является одним из лучших нападающих в истории Лиги чемпионов. Гол форварда в ворота Ливерпуля оценен коэффициентом 2,10. Зато на результативный удар Жоты предлагают коэффициент 2,40.

Поединок Реал – Ливерпуль состоится 6 апреля. Начало игры в 22:00.