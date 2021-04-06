Реал втратив ключового гравця перед матчем з Ліверпулем у Лізі чемпіонів
Мадридський Реал зазнав важких кадрових втрат у день матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Ліверпуля. "Вершкові" втратили ключових оборонців.
Джерело:пресслужба Реала
Кадрові проблеми Реала
Реал 6 квітня повідомив, що в центрального оборонця Рафаеля Варана було виявлено коронавірус. Відтак, француз не зможе зіграти проти Ліверпуля.
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Як відомо, ще раніше травми зазнав капітан Реала Серхіо Рамос. Він навіть не потрапив у заявку на поєдинок проти Ліверпуля.
У заявку Реала на матч включені тільки два центральні захисники – Начо та Едер Мілітао.
Також Реал має проблеми в лінії нападу. У матчі з Ліверпулем не зможе зіграти бельгієць Еден Азар.
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