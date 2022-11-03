Реал – Селтик 5:1

Голы: Модрич, 6 (п), Родриго, 21 (п), Асенсио, 51, Винисиус, 61, Вальверде, 71 – Филиппе, 84

В первом тайме мадридцы дважды отмечали ворота Селтика. Уже на старте матча судья назначил пенальти в ворота гостей. Исполнять взялся Модрич и вывел Реал вперед 1:0, сообщает 24 канал.

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Через 15 минут снова была дуэль между голкипером Селтика и футболистом Реала. Мяч после удара Родриго встретился с рукой соперника в штрафной шотландцев. В этот раз 11-метровый пробивал сам Родриго. Бразилец легко обыграл вратаря шотландского клуба - 2:0.

Асенсио сместился с мячом ближе к центру штрафной и обводным ударом пробил под перекладину – голкипер Селтика справился с выстрелом.

На экваторе первого тайма Селтик получил отличную возможность сократить отставание – пенальти. На этот раз Куртуа был вынужден спасать свою команду. 11-метровый взялся пробивать Юранович, но переиграть Тибо не сумел.

На перерыв команды ушли преимуществом Реала в счете 2:0.

Матч под полным контролем Реала

Отдых пошел в пользу "сливочных", которые на 51-й минуте сделали счет разгромным 3:0. Карвахаль доиграл эпизод до конца, уже в подкате Даниель отдал на набегающего Асенсио. Марк мощной пушкой в ​​одно касание третий раз прошил сетку Селтика.

Мадридский клуб забил еще дважды с разницей в 10 минут. Сначала Вальверде остро прострелил во вратарскую Селтика. Казалось, что Гарт будет первым на мяче, но добрался до него только Винисиус, который в одно касание отправил мяч в сетку – 4:0.

Пятый гол Реала забил Вальверде, прибавивший к своему ассисту еще и мяч. Васкес отдал в центр у штрафной на Вальверде. Федерико красивым ударом в одно касание пробил и снова забил в футболке мадридского клуба.

Селтика хватило только на гол престижа. Филиппе опрокинул стенку из футболистов Реала и пробил мимо Куртуа. Тибо впервые за матч вытащил мяч из сетки ворот 5:1.

Реал разгромил Селтик и с 13 очками выиграл группу "F". Шотландский клуб с 2 очками закончил для себя еврокубковый сезон.

Реал – Селтик: видеообзор матча