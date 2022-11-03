Реал – Селтік 5:1

Голи: Модрич, 6 (п), Родріго, 21 (п), Асенсіо, 51, Вінісіус, 61, Вальверде, 71 – Філіпе, 84

У першому таймі мадридці двічі відзначались у ворота Селтіка. Вже на старті матчу суддя призначив пенальті у ворота гостей. Виконувати взявся Модрич та вивів Реал уперед 1:0, повідомляє 24 канал.

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Через 15 хвилин знову була дуель між голкіпером Селтіка та футболістом Реала. М'яч після удару Родріго зустрівся з рукою суперника у штрафному майданчику шотландців. Цього разу 11-метровий пробивав сам Родріго. Бразилець легко переграв воротаря шотландського клубу – 2:0.

Асенсіо змістився з м'ячем ближче до центру штрафного та обвідним ударом пробив під поперечину – голкіпер Селтіка впорався з пострілом.

На екваторі першого тайму Селтік отримав чудову нагоду скоротити відставання – пенальті. Цього разу вже Куртуа був змушений рятувати свою команду. 11-метровий взявся пробивати Юранович, але переграти Тібо не зумів.

На перерву команди пішли за переваги Реала у рахунку 2:0.

Матч під повним контролем Реала

Відпочинок пішов на користь "вершковим", які на 51-й хвилині зробили рахунок розгромним 3:0. Карвахаль дограв епізод до кінця, вже у підкаті Данієль віддав на набігаючого Асенсіо. Марко потужною гарматою в один дотик втретє прошив сітку Селтіка.

Мадридський клуб забив ще двічі з різницею у 10 хвилин. Спершу Вальверде гостро прострілив у воротарський майданчик Селтіка. Здавалось, що Гарт буде першим на м'ячі, але дістався до нього лише Вінісіус, який в один дотик відправив м'яч у сітку – 4:0.

П'ятий гол Реала забив Вальверде, який додав до свого асисту ще й м'яч. Васкес віддав у центр поблизу штрафного на Вальверде. Федеріко красивим ударом в один дотик пробив та знову забив у футболці мадридського клубу.

Селтіка вистачило лише на гол престижу. Філіпе перекинув стінку з футболістів Реала та пробив повз Куртуа. Тібо вперше за матч витягнув м'яч із сітки воріт 5:1.

Реал розгромив Селтік та з 13 очками виграв групу "F". Шотландський клуб із 2 очками закінчив для себе єврокубковий сезон.

Реал – Селтік: відеоогляд матчу