В АПЛ начались матчи 10-го тура чемпионата Англии. В одном из поединков действующий чемпион турнира Манчестер Сити принимал Саутгемптон, пишет 24 канал.

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Манкунианцы не имели проблем с гостями, забив им четыре "сухих" мяча. Последний из них на свой счет записал норвежец Эрлинг Холанд.

Этим нападающий продолжил свою невероятную серию в команде Пепа Гвардиолы. Для Холанда это уже десятый матч, в котором он забивает. До гола Сотона Эрлинг отмечался в воротах:

Ньюкасла (1 гол)

Кристал Пелас (3 гола)

Ноттингем Форест (3 гола)

Астон Виллы (1 гол)

Севильи (2 гола)

Боруссии Дортмунд (1 гол)

Вулверхэмптона (1 гол)

Манчестер Юнайтед (3 гола)

Копенгагена (2 гола)

Холанд разрывает АПЛ

Эрлинг перешел в Манчестер Сити этим летом из Боруссии Дортмунд за 60 миллионов евро. В 13 матчах за "горожан" форвард забил 20 мячей и отдал три ассиста.

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Победа над Саутгемптоном позволила Сити выйти на первое место в турнирной таблице АПЛ. Правда, уже завтра манкунианцев может опередить Арсенал, если обыгрывает дома Ливерпуль.

Как Манчестер Сити громил Саутгемптон: