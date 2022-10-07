Главный тренер Реала Карло Анчелотти рассказал о состоянии здоровья голкипера Тибо Куртуа и его возможном возвращении.
Довольно хватило одного матча: Лунин возглавил один из рейтингов Лиги чемпионов после дебютной игры
Куртуа может пропустить ответный матч с Шахтером
Наставник "сливочных" сомневается в том, что бельгийский вратарь поедет в Варшаву на ответный матч. Однако он все-таки рассказал, когда Куртуа может вернуться к выступлениям.
Надо подумать, будет ли хорошей идеей взять Куртуа на матч в Варшаву. Думаю, на эль-классико он будет готов,
– рассказал тренер.
"Горняки" будут принимать мадридский клуб 11 октября в Варшаве. А вот игра Реала против Барселоны состоится 16 октября.
Напомним, что Реал одержал минимальную победу в 3 туре Лиги чемпионов против Шахтера.
Как Лунин проявил себя в нынешнем сезоне
- Из-за травмы бельгийца Лунин имел возможность выйти в основу. В нынешнем сезоне он сыграл в двух матчах.
- В матче с Осасуной, состоявшемся 2 октября Андрей Лунин дебютировал в новом сезоне Ла Лиги. К сожалению, украинец не проявил себя. "Сливочные" прервали победную серию в Ла Лиге, игра закончилась мировой - 1:1.
- Статистический портал WhoScored поставил Лунину оценку 5.9 – это самый плохой показатель в команде.
- В игре с Шахтером Лунину тоже не удалось отработать на "0". Лунин с двумя сейвами получил за игру 6,7.