Возвращение Лунина
Овьедо не прочь снова видеть в рамке ворот голкипера сборной Украины. Андрей Лунин уже имеет опыт выступлений в испанском клубе Сегунды.
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Тренерский штаб Реала во главе с Карло Анчелотти не против отпустить футболиста, но последнее слово будет за украинцем. Андрей Лунин видит в своем возвращении в Оведо шанс проявить себя на футбольном поле и доказать наставнику "Королевского клуба" свои профессионализм и мастерство.
Пока неизвестно, идет ли речь о трансфере или аренде. Если Лунин станет полноценным игроком Овьедо, то клубу придется потратить на 22-летнего вратаря 3 миллиона евро (по данным Transfermarkt). Хотя клуб из Мадрида может попросить за трансфер значительно больше. Контракт Андрея с Реалом рассчитан до конца июня 2024 года.
Отметим, что Лунин вышел в рамке ворот Реала уже в первом матче в межсезонье. Андрей помог "сливочным" победить Фуэнлабрада со счетом 3:1.