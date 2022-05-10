Реал отдаст Лунина в очередную аренду: уже есть первый претендент на украинца
Источник:DefensaCentral
Андрей Лунин снова отправится в аренду. Украинский голкипер Реала никак не может выиграть конкуренцию у бельгийца Тибо Куртуа.
Новая аренда для украинца
Мадридский Реал рассматривает возможность очередной аренды для Андрея Лунина. Украинский вратарь "греет" скамейку запасных в составе "сливочных", поэтому может отправиться за игровой практикой в другой испанский клуб Ла Лиги.
Читайте также Станет одноклубником Зинченко: звездный Голланд прошел медосмотр в МанСити
Новой командой украинца может стать Эспаньол.
Лишь в прошедшем туре Лунин провел дебютный матч за Реал в Ла Лиге. Похоже, что игра Андрея не поразила тренерский штаб "сливочных". Атлетико, благодаря реализованному пенальти от Янника Феррейра Карраско, минимально обыграло Реал в мадридском дерби (1:0).Подробности. Контракт Лунина с Реалом заканчивается 30 июня 2024 года.
Возможная аренда Лунина в Эспаньоле будет обсуждаться уже после окончания сезона-2021/2022. Потенциально новый клуб украинца идет только на 13 месте в турнирной таблице испанской элиты. Эспаньол имеет в своем активе 40 очков.
Реал после 35 туров уверенно лидирует в чемпионате Испании – 81 пункт. Мадридский клуб уже досрочно оформил себе чемпионство в Ла Лиге, которое Лунин отпраздновал с семьей и флагами Украины прямо на футбольном поле.
В этом сезоне Лунин может выиграть с Реалом еще один трофей. Подопечные Карло Анчелотти пробились в финал Лиги чемпионов, где 28 мая сыграют против Ливерпуля.
Карьера Лунина в Испании
- Летом 2018-го Андрей Лунин стал игроком Реала, покинув для этого луганскую Зарю. Однако закрепиться в команде, чтобы получать постоянную игровую практику, украинец не смог.
- Голкипера ждала аренда в Леганес, где он пробыл до конца июня 2019 года.
- В августе того же года уже отправился в аренду в Реал Вальядолид.
- В январе 2020-го Лунин в третий раз через два года уехал в аренду. На этот раз в Овьедо. Период этой команды стал для украинца наиболее успешным, Андрей хорошо проявил себя в рамке ворот и заслужил, чтобы вернуться в "Королевский клуб".
- Украинский вратарь получает комплимент от тренерского штаба Реала, но почти не получает шанса проявить себя в испанском гранде.
- В сезоне-2021/2022 отыграл всего 3 матча, в которых пропустил 3 гола. Дважды вынимал мяч из сетки ворот в Кубке Испании и однажды в Ла Лиге.