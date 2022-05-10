Поймали звезду на футбольном небе

По информации инсайдера Фабрицио Романо, Эрлинг Голланд уже вернулся в Дортмунд. Уже на этой неделе Манчестер Сити должен официально объявить подписание форварда дортмундской Боруссии.

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Футболист уже прошел медицинское обследование в английском клубе. Уже в скором времени Голанд может стать одноклубником украинского защитника Александра Зинченко.

Отметим, что на Голанда "охотился" целый ряд топовых клубов Европы.

"Городяне" уже сообщили совету директоров Боруссии Дортмунд, что через несколько часов они активируют пункт о клаусуле, которую оценивают в 60 – 75 миллионов евро.

Подробности. У Голанда еще есть действующий контракт с Боруссией Дортмунд, рассчитанный до конца июня 2024 года. По данным Transfermarkt, стоимость футболиста оценена в 150 миллионов евро.

МанСити за три тура до окончания сезона в английском первенстве лидирует в турнирной таблице АПЛ. Команда Пепа Гвардиолы имеет в своем активе 86 очков, что на три пункта больше чем у ближайшего конкурента Ливерпуля. Отрыв увеличился после прошедшего тура, когда "мерсисайдцы" потеряли баллы в игре против Тоттенхэма, расписав мировую – 1:1.

Клуб Голанда с 66 очками идет вторым в немецкой Бундеслиге, уступая только мюнхенской Баварии. Отставание от лидера составляет 10 пунктов.

Стремительная карьера Эрлинга Голанда