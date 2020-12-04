Неудовлетворительные выступления Реала сильно разозлили боссов клуба, которые намерены уволить с поста главного наставника команды Зинедина Зидана. Мадридцы уже вроде бы начали переговоры со специалистом Маурисио Почеттино.

В последних матчах Реал дважды уступал соперникам. Сперва футболисты команды из Мадрида неожиданно проиграли Алавесу (1:2), а уже через несколько дней второй раз подряд Шахтер оказался сильнее испанскогогранд, сообщает 24 канал.

К теме Без Зидана: лидеры Реала провели беседу с игроками клуба после фиаско от Шахтера

По информации Sport.es, руководители Реала серьезно задумались над вариантом смены главного тренера. Они уже якобы начали вести переговоры с 48-летним аргентинским специалистом Маурисио Почеттино.

Кто такой Маурисио Почеттино?

Аргентинский наставник, который начал свою карьеру тренера в 2009 году, возглавив Эспаньол. В 2013 году перебрался в Саутгемптон, а уже через год стал главным тренером Тоттенхэма. Осенью 2019 года был уволен из английского клуба.

Действующий контракт Зидана с испанским клубом рассчитан до лета 2022 года. Ранее сообщалось, что для француза матч Лиги чемпионов против Боруссии М, который состоится уже 9 декабря.

"Сливочные" вообще рискуют не выйти в плей-офф Лиги чемпионов. После 5-ти туров подопечной 48-летнего специалиста располагаются на третьем месте, набрав лишь семь очков. Такое же количество пунктов и у их обидчика Шахтера, который находится на второй строчке.