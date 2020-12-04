Незадовільні виступи Реала сильно розізлили босів клубу, які мають намір звільнити з посади головного наставника команди Зінедіна Зідана. Мадридці вже начебто розпочали перемовини з фахівцем Маурісіо Почеттіно.

В останніх матчах Реал двічі поступався суперникам. Спершу футболісти команди з Мадрида несподівано програли Алавесу (1:2), а вже за декілька днів вдруге поспіль Шахтар виявився сильнішим за іспанський гранд, повідомляє 24 канал.

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Потенційна заміна Зідану

За інформацією Sport.es, керівники Реала серйозно задумались над варіантом зміни головного тренера. Вони вже начебто розпочали вести перемовини з 48-річним аргентинським спеціалістом Маурісіо Почеттіно.

Хто такий Маурісіо Почеттіно? Аргентинський наставник, який розпочав свою кар'єру тренера у 2009 році, очоливши Еспаньйол. У 2013 році перебрався у Саутгемптон, а вже через рік став головним тренером Тоттенхема. Восени 2019 року був звільнений з англійського клубу.

Чинний контракт Зідана з іспанським клубом розрахований до літа 2022 року. Раніше повідомлялось, що для француза матч Ліги чемпіонів проти Боруссії М, який відбудеться вже 9 грудня.

"Вершкові" й взагалі ризикують не вийти у плей-офф Ліги чемпіонів. Після 5-ти турі підопічній 48-річного фахівця розташовуються на третьому місці, набравши лише сім очок. Така ж кількість пунктів і у їх кривдника Шахтаря, який перебуває на другій сходинці.