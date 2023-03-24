Возможно, это и к лучшему: Реал нашел замену Лунину, который сетует на количество игровой практики
Источник:Defensa Central
Украинский голкипер, скорее всего, покинет столичный коллектив летом. "Сливочные" уже нашли замену талантливому украинцу.
Мадридский Реал нашел очередного "золотого мальчика" в Бельгии. Юный голкипер должен заменить Андрея Лунина, которому не хватает игровой практики.
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Пора попробовать что-то новое
Украинский вратарь с достаточно высокой вероятностью летом покинет столичный коллектив из-за недостаточного количества игровой практики. Ранее Андрей Лунин мог оказаться в нидерландском Аякси, или испанском Овьедо из Сегунды, за который украинец в свое время выступал. К тому же, Лунин конфликтовал с главным тренером "сливочных" Карло Анчелотти, не поставившего Андрея, который и так достаточно мало играет, в стартовый состав на кубковый поединок.
Реал готов отпустить украинского голкипера, но и без ничего оставаться не желает. Мадридский коллектив нашел следующего дублера Тибо Куртуа в Бельгии, а именно в Андерлехте. Им стал 20-летний вратарь Барт Вербрюгген. Талантливый нидерландец может обойтись Реалу в 10 миллионов евро, Лунина же в свое время "сливочные" приобрели за 8,5 миллиона евро.
В нынешнем сезоне на счету Вербрюггена 18 матчей за Андерлехт во всех турнирах, в которых он пропустил 18 голов и 7 раз отстоял "на ноль". К тому же юный нидерландец шикарно провел послематчевую серию пенальти в рамках 1/16 финала Лиги конференций против Лудогорца, не пропустив ни одного мяча.
Лунин в Испании
- После феерических выступлений за луганскую Зарю украинец перешел в мадридский Реал за 9 миллионов евро.
- Лунин сразу же начал ездить по арендам, которые успехом не заканчивались. В частности, был в Легенасе, Реал Вальядолиде и Реал Овьедо.
- Лунин провел уже 6 (3 сухих) матча за Реал в рамках Ла Лиги (в частности, против Барселоны, став первым украинцем, сыгравшим в Эль Класико), один (сухой) в Кубке Испании и два в Лиге Чемпионов (оба против Шахтера).
- Андрей провел полуфинальный и финальный поединок клубного чемпионата мира в основе Реала. Лунин стал вторым украинцем, выигравший этот турнир