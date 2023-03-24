Возможно, это и к лучшему: Реал нашел замену Лунину, который сетует на количество игровой практики

Украинский голкипер, скорее всего, покинет столичный коллектив летом. "Сливочные" уже нашли замену талантливому украинцу.

Мадридский Реал нашел очередного "золотого мальчика" в Бельгии. Юный голкипер должен заменить Андрея Лунина, которому не хватает игровой практики.

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Пора попробовать что-то новое

Украинский вратарь с достаточно высокой вероятностью летом покинет столичный коллектив из-за недостаточного количества игровой практики. Ранее Андрей Лунин мог оказаться в нидерландском Аякси, или испанском Овьедо из Сегунды, за который украинец в свое время выступал. К тому же, Лунин конфликтовал с главным тренером "сливочных" Карло Анчелотти, не поставившего Андрея, который и так достаточно мало играет, в стартовый состав на кубковый поединок.

Реал готов отпустить украинского голкипера, но и без ничего оставаться не желает. Мадридский коллектив нашел следующего дублера Тибо Куртуа в Бельгии, а именно в Андерлехте. Им стал 20-летний вратарь Барт Вербрюгген. Талантливый нидерландец может обойтись Реалу в 10 миллионов евро, Лунина же в свое время "сливочные" приобрели за 8,5 миллиона евро.

В нынешнем сезоне на счету Вербрюггена 18 матчей за Андерлехт во всех турнирах, в которых он пропустил 18 голов и 7 раз отстоял "на ноль". К тому же юный нидерландец шикарно провел послематчевую серию пенальти в рамках 1/16 финала Лиги конференций против Лудогорца, не пропустив ни одного мяча.

Лунин в Испании