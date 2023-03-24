Мадридський Реал віднайшов чергового "золотого хлопчика" у Бельгії. Юний голкіпер має замінити Андрія Луніна, якому бракує ігрової практики.
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Час спробувати щось нове
Український воротар з досить високою ймовірністю влітку покине столичний колектив через те, що недостатню кількість ігрової практики. Раніше Андрій Лунін міг опинитись в нідерландському Аяксі, або ж іспанському Ов'єдо з Сегунди, за який українець свого часу виступав. До того ж, Лунін конфліктував з головним тренером "вершкових" Карло Анчелотті, який не поставив Андрія, який і так досить мало грає, у стартовий склад на кубковий поєдинок.
Реал готовий відпустити українського голкіпера, проте і без нічого залишатись не бажає. Мадридський колектив знайшов наступного дублера Тібо Куртуа у Бельгії, а саме у Андерлехті. Ним став 20-річний воротар Барт Вербрюгген. Талановитий нідерландець може обійтися Реалу в 10 мільйонів євро, Луніна ж свого часу "вершкові" придбали за 8,5 мільйона євро.
У нинішньому сезоні на рахунку Вербрюггена 18 матчів за Андерлехт у всіх турнірах, у яких він пропустив 18 голів і 7 разів відстояв "на нуль". До того ж, юний нідерландець шикарно провів післяматчеву серію пенальті в рамках 1/16 фіналу Ліги конференцій проти Лудогорця, не пропустивши жодного м'яча.
Лунін в Іспанії
- Після феєричних виступів за луганську Зорю, українець перейшов у мадридський Реал за 9 мільйонів євро.
- Лунін відразу ж почав їздити по орендах, які успіхом не закінчувались. Зокрема був у Легенасі, Реал Вальядоліді та Реал Ов'єдо.
- Лунін провів уже 6 (3 сухих) матчі за Реал в рамках Ла Ліги (зокрема, проти Барселони, ставши прешим українцем, який зіграв у Ель Класіко), один (сухий) у Кубку Іспанії та два у Лізі Чемпіонів (обидва проти Шахтаря).
- Також Андрій провів півфінальний та фінальний поєдинок клубного чемпіонату світу в основі Реала. Лунін став другим українцем, який виграв цей турнір.