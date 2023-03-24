Совладелец лондонского Челси Тодд Бёли одобрил инициативу провести "матч всех звезд" для поддержки Украины в войне с Россией. Инициатором замера стал лидер "сине-желтых".

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"Футбол для Украины"

С такой просьбой к Челси обратилась организация "Football for Ukraine", созданная Александром Зинченко и частью которой является Андрей Шевченко, а глава "аристократов" в свою очередь согласовал идею. "Матч всех звезд" состоится в американском стиле. Участие в поединке примут, как минимум, четыре представителя Украины, выступающих в Английской Премьер-лиге, а именно: Александр Зинченко Михаил Мудрик, Илья Забарный и Виталий Миколенко. полный состав команд пока неизвестен.

Кстати говоря, "пенсионеры" при переходе в свое состояние Михаила Мудрика также устно согласовали с Шахтером товарищеский поединок на Донбасс Арене, когда Донецк вернется под контроль Украины.

Поединок должен состояться в начале августа перед стартом АПЛ, а встреча пройдет на главной арене лондонского Челси "Стэмфорд Бридж". Football for Ukraine с ее идеями, кроме "аристократов", уже поддержали Фонд Арсенала, Puma, Nike и Common Goal. В планах организации провести ряд футбольных мероприятий по сбору средств на поддержку Украины и напоминаниям о жестокой войне, развязанной Россией.