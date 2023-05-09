9 травня в Європі стартувала півфінальна стадія Ліги чемпіонів. У першій парі мадридський Реал на "Сантьяго Бернабеу" приймав Манчестер Сіті, пише 24 Канал.

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У першому таймі тотальну перевагу мали підопічні Гвардіоли. Атакувальна ланка МанСіті на чолі з Голандом створювала постійний тиск на захист "вершкових". Проте першими зуміли відкрити рахунок саме футболісти Реалу.

Вінісіус Жуніор отримав пас від партнера по команді та завдав потужного удару з середньої відстані у ліву дев'ятку. Голкіпер Сіті Едерсон був безсилий врятувати команду. Господарі повели в рахунку – 1:0.

Відео голу Вінісіуса Жуніора

Зазначимо, що для бразильського вінгера цей гол став 7-м у нинішньому розіграші Ліги чемпіонів.