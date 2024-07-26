Андрей Лунин хорошо заменил травмированного Курту в начале прошлого сезона. После этого украинцем начали интересуется многие европейские гранды.

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Контракт Лунина с Реалом

Украинский голкипер Андрей Лунин не раз выражал желание остаться в "Королевском клубе", но при условии постоянной игровой практики. В Мадриде основным кипером команды видят только бельгийца Тибо Куртуа.

Будущее Андрея под вопросом, игрок еще не подписал новый контракт и скорее всего покинет "сливочных" в это летнее трансферное окно. Появилась информация, что Реал не будет больше ждать ответа украинца из-за того, что прошло много времени.

"Королевский клуб" решил продать Лунина этим летом и начал искать варианты замены украинскому киперу. Президент Реала Флорентино Перес желает получить за игрока не менее 30 миллионов евро.

К слову. Андреем интересовались такие клубы как Бавария, Манчестер Юнайтед, Арсенал, Ливерпуль и Челси. Были предложения от клубов из чемпионата Саудовской Аравии.

Напомним, что в прошлом сезоне Лунин имеет в своем активе 31 сыгранный матч, где пропустил 32 гола и 12 раз сохранил ворота Реала нетронутыми. На Евро-2024 Андрей сыграл 1 матч против сборной Румынии в котором пропустил 3 мяча. Действующий контракт украинца с "бланкос" до лета 2025 года.