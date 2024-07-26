Андрій Лунін добре замінив травмованого Курту на початку минулого сезону. Після цього українцем почали цікавиться багато європейських грандів.
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Контракт Луніна з Реалом
Український голкіпер Андрій Лунін не раз висловлював бажання залишитись в "Королівському клубі", але за умови постійної ігрової практики. В Мадриді основним кіпером команди вбачають тільки бельгійця Тібо Куртуа.
Майбутнє Андрія під питанням, гравець ще не підписав новий контракт та скоріш за все покине "вершкових" в це літнє трансферне вікно. З'явилась інформація, що Реал не буде більше чекати на відповідь українця через те, що пройшло багато часу.
"Королівський клуб" вирішив продати Луніна цього літа і почав шукати варіанти заміни українському кіперу. Президент Реала Флорентіно Перес бажає отримати за гравця не менше 30 мільйонів євро.
Нагадємо, що в минулому сезоні Лунін має в своєму активі 31 зіграний матч, де пропустив 32 голи та 12 разів зберіг ворота Реала недоторканими. На Євро-2024 Андрій зіграв 1 матч проти збірної Румунії в якому пропустив 3 м'ячі. Чинний контракт українця з "бланкос" до літа 2025 року.