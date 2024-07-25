Олимпия – Полесье 2:0

Гол, Флоруц, 57, Пинту, 90+2

Перед историческим дебютом житомирский клуб значительно обновил команду, которую возглавил главный тренер Имад Ашур. Поэтому поединок в Любляне стал дебютным для коуча "волков", пишет 24 Канал.

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Как сыграло Полесье в первом матче

В стартовом составе тренерский штаб житомирян выставил четырех новичков: Волынец, Сарапий, Майсурадзе, Гуцуляк. А вот на острие атаки вышел опытный форвард Филипп Будковский.

В первом тайме на поле шла равная борьба. Футболисты Полесья чаще владели мячом, но опасных моментов вблизи ворот было мало. На перерыв команды ушли с нулями на табло.

Игровой паузой лучше воспользовались хозяева поля. На 57-й минуте "драконы" открыли счет во встрече. Олимпия провела быструю атаку, которую уверенно завершил Рауль Флоруц.

Сразу же Имад Ашур провел замены в составе команды, выпустив свежих игроков. Футболисты Полесья побежали вперед, оставляя свободные зоны. Этим воспользовалась Олимпия, которая забила на второй компенсированной минуте. У "драконов" отличился Пинту.

В итоге финальный свисток зафиксировал победу Олимпии со счетом 2:0. Полесье не сумело добыть нужный результат, но сохраняет призрачные шансы на проход в следующий раунд.

Ответный матч второго раунда Лиги конференций состоится 1 августа. Ожидается, что на поединке будет присутствовать Александр Усик.