Олимпия – Полесье 2:0
Гол, Флоруц, 57, Пинту, 90+2
Перед историческим дебютом житомирский клуб значительно обновил команду, которую возглавил главный тренер Имад Ашур. Поэтому поединок в Любляне стал дебютным для коуча "волков", пишет 24 Канал.
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Как сыграло Полесье в первом матче
В стартовом составе тренерский штаб житомирян выставил четырех новичков: Волынец, Сарапий, Майсурадзе, Гуцуляк. А вот на острие атаки вышел опытный форвард Филипп Будковский.
В первом тайме на поле шла равная борьба. Футболисты Полесья чаще владели мячом, но опасных моментов вблизи ворот было мало. На перерыв команды ушли с нулями на табло.
Игровой паузой лучше воспользовались хозяева поля. На 57-й минуте "драконы" открыли счет во встрече. Олимпия провела быструю атаку, которую уверенно завершил Рауль Флоруц.
Сразу же Имад Ашур провел замены в составе команды, выпустив свежих игроков. Футболисты Полесья побежали вперед, оставляя свободные зоны. Этим воспользовалась Олимпия, которая забила на второй компенсированной минуте. У "драконов" отличился Пинту.
В итоге финальный свисток зафиксировал победу Олимпии со счетом 2:0. Полесье не сумело добыть нужный результат, но сохраняет призрачные шансы на проход в следующий раунд.
Ответный матч второго раунда Лиги конференций состоится 1 августа. Ожидается, что на поединке будет присутствовать Александр Усик.