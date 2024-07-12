После ухода Кепы в мадридский Реал, в рамку ворот стал голкипер Роберт Санчес. Затем из-за неуверенной игры испанца его сменил Джордже Петрович. Сейчас "аристократы" ищут нового вратаря.

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Лунин в Челси, а Кепа в Реал

Контракт Андрея Лунина с "Королевским клубом" истекает летом 2025 года. Агент украинца Жорже Мендеш ведет переговоры относительно будущего своего подопечного. Сам голкипер выразил желание остаться в клубе, но при наличии игровой практики.

Зато Челси следит за Луниным долгое время и готовы обменять Кепу на украинского голкипера. Если Андрей решит покинуть клуб, то "сливочные" готовы рассмотреть Ариссабалагу как замену.

К слову. Реал выставил ультиматум Андрею о том, что он должен решить до 15 июля, вопрос по новому контракту.

Обмен баска на украинца позволит "пенсионерам" сократить зарплатный фонд, ведь Кепа зарабатывает 155 тысяч фунтов в неделю. Украинским кипером "галактикос" также интересуются Манчестер Юнайтед, Ювентус, а главным фаворитом является Арсенал Лондон.

В прошлом сезоне Андрей отыграл 31 матч в футболке мадридцев, 12 раз оставил ворота нетронутыми, а пропустил всего 32 мяча.