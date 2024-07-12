После ухода Кепы в мадридский Реал, в рамку ворот стал голкипер Роберт Санчес. Затем из-за неуверенной игры испанца его сменил Джордже Петрович. Сейчас "аристократы" ищут нового вратаря.
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Лунин в Челси, а Кепа в Реал
Контракт Андрея Лунина с "Королевским клубом" истекает летом 2025 года. Агент украинца Жорже Мендеш ведет переговоры относительно будущего своего подопечного. Сам голкипер выразил желание остаться в клубе, но при наличии игровой практики.
Зато Челси следит за Луниным долгое время и готовы обменять Кепу на украинского голкипера. Если Андрей решит покинуть клуб, то "сливочные" готовы рассмотреть Ариссабалагу как замену.
Обмен баска на украинца позволит "пенсионерам" сократить зарплатный фонд, ведь Кепа зарабатывает 155 тысяч фунтов в неделю. Украинским кипером "галактикос" также интересуются Манчестер Юнайтед, Ювентус, а главным фаворитом является Арсенал Лондон.
В прошлом сезоне Андрей отыграл 31 матч в футболке мадридцев, 12 раз оставил ворота нетронутыми, а пропустил всего 32 мяча.