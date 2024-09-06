Реал нашел замену звездному голкиперу: Лунин оказался за бортом команды

В карьере футболистов наступает время, когда на смену опытным игрокам приходит молодежь. Реал начал искать преемника бельгийскому голкиперу Тибо Куртуа.

"Королевский клуб" рассматривает вратаря Брайтона Барта Вербрюггена, как потенциальную замену Тибо Куртуа. Скорее всего, на услуги украинского голкипера Андрея Лунина "сливочные" не рассчитывают.

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Эра Куртуа в Реале подходит к концу

Звездный голкипер "галактикос", даже после тяжелой травмы продолжает показывать топовый уровень, но годы берут свое. Несмотря на то, что в команде есть Андрей Лунин, который хорошо заменил травмированного бельгийца, Реал не видит в нем игрока основы.

Сообщают о том, что боссы "Королевского клуба" предпочитают 22-летнего нидерландского голкипера. В прошлой кампании Барт Вербрюгген сыграл 27 матчей в футболке "мартинов" и пропустил 33 гола.

При этом в 7 играх оставил ворота нетронутыми. По данным Transfermarkt, трансферная стоимость Вербрюгенна – 18 миллионов евро.

Интересно. Андрей Лунин оказался в списке номинантов на награду лучшего вратаря мира от "France Football". Украинец поборется еще с 10-ю претендентами за этот трофей.

Напомним, что Андрей Лунин стремится покинуть Реал из-за нехватки игровой практики. Игрок решил дождаться лета 2025 года, когда завершится контракт и покинуть "сливочных" свободным агентом.