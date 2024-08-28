Контракт украинского вратаря с "Королевским клубом" действителен до лета 2025 года. Лунин еще не дал точного ответа руководству "сливочным", несмотря на давление с их стороны.

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Какое будущее у Лунина в Мадриде

Сообщают, что Андрей Лунин этим летом имел предложения от других команд, но все отклонил. 25-летний голкипер намеревался перебраться в один из топ-клубов Европы, чтобы стать основным в стартовой одиннадцатке, но команды уже укомолпектувалы вратарскую позицию.

Главный тренер Реала, Карло Анчелотти планирует задействовать второго голкипера команды, только в январе, в матчах Кубка Испании. Андрея не устраивает такое развитие событий, украинец хочет иметь больше игрового времени.

Реал не покидает надежды подписать новый контракт с Луниным на улучшенных условиях. В клубе надеются, что Андрей изменит свое решение и продлит соглашение еще на 3 сезона.

К слову. Андреем Луниным этим летом интересовался Манчестер Юнайтед, Ювентус и Бавария. Ранее сообщали, что Ман Сити потерял интерес к украинскому голкиперу.

Украинский голкипер "бланкос" зимой 2025 года может начать поиск новой команды в которой ему гарантируют стабильную игровую практику. В Мадриде рассчитывают получить за Андрея – 30 миллионов евро и не планируют отпустить вратаря бесплатно.

В прошлой кампании Лунин сыграл 31 матч и пропустил 32 мяча. Также украинец выиграл конкуренцию у арендованного у Челси Кепы, который должен был заменять травмированного Курутуа и помог "сливочным" выиграть Ла Лигу и получить 15-й, юбилейный, трофей Лиги чемпионов.