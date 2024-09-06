"Королевский клуб" рассматривает вратаря Брайтона Барта Вербрюггена, как потенциальную замену Тибо Куртуа. Скорее всего, на услуги украинского голкипера Андрея Лунина "сливочные" не рассчитывают.

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Эра Куртуа в Реале подходит к концу

Звездный голкипер "галактикос", даже после тяжелой травмы продолжает показывать топовый уровень, но годы берут свое. Несмотря на то, что в команде есть Андрей Лунин, который хорошо заменил травмированного бельгийца, Реал не видит в нем игрока основы.

Сообщают о том, что боссы "Королевского клуба" предпочитают 22-летнего нидерландского голкипера. В прошлой кампании Барт Вербрюгген сыграл 27 матчей в футболке "мартинов" и пропустил 33 гола.

При этом в 7 играх оставил ворота нетронутыми. По данным Transfermarkt, трансферная стоимость Вербрюгенна – 18 миллионов евро.

Интересно. Андрей Лунин оказался в списке номинантов на награду лучшего вратаря мира от "France Football". Украинец поборется еще с 10-ю претендентами за этот трофей.

Напомним, что Андрей Лунин стремится покинуть Реал из-за нехватки игровой практики. Игрок решил дождаться лета 2025 года, когда завершится контракт и покинуть "сливочных" свободным агентом.