"Королівський клуб" розглядає воротаря Брайтона Барта Вербрюггена, як потенційна заміна Тібо Куртуа. Скоріш за все, на послуги українського голкіпера Андрія Луніна "вершкові" не розраховують.

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Ера Куртуа в Реалі підходить до кінця

Зірковий голкіпер "галактікос", навіть після важкої травми продовжує показувати топовий рівень, але роки беруть своє. Незважаючи на те, що в команді є Андрій Лунін, який добре замінив травмованого бельгійця, Реал не вбачає у ньому гравця основи.

Повідомляють про те, що боси "Королівського клубу" надають перевагу 22-річному нідерландському голкіперу. У минулій кампанії Барт Вербрюгген зіграв 27 матчів у футболці "мартинів" та пропустив 33 голи.

При цьому у 7 іграх залишив ворота недоторканими. За даними Transfermarkt, трансферна вартість Вербрюгенна – 18 мільйонів євро.

Цікаво. Андрій Лунін опинився у списку номінантів на нагороду найкращого воротаря світу від "France Football". Українець побореться ще з 10-ма претендентами за цей трофей.

Нагадаємо, що Андрій Лунін прагне покинути Реал через брак ігрової практики. Гравець вирішив дочекатись літа 2025 року, коли завершиться контракт та покинути "вершкових" вільним агентом.