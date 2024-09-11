Реал нацелился на звездного голкипера сборной Франции, который может достойно заменить Куртуа

Мадридский Реал активно занимается поиском преемника Тибо Куртуа, который защищает ворота "сливочных". Очевидно, что на услуги Андрея Лунина, который решил покинуть "Королевский клуб", не рассчитывают.

Сообщают, что руководство "бланкос" проявляет интерес к голкиперу Майку Меньяну. Трансфер вратаря сборной Франции и Милана может состояться летом 2025 года.

Читайте также Я был счастлив играть там, – Роналду признался, какой клуб был лучшим в его карьере

Звездные игроки Реала убеждают Меньяна присоединиться к команде

Орельен Тчуамени и Килиан Мбаппе, партнеры Меньяна по сборной Франции, убеждают 29-летнего голкипера Милана присоединиться к "сливочным".

Меньян рассматривает такой вариант продолжения карьеры, ведь хочет выигрывать трофеи. В "Королевском клубе" вратарь имеет больше шансов побеждать в турнирах, чем в составе "россонери".

Скорее всего, сначала французский голкипер заменит украинского вратаря Андрея Лунина, который покинет Реал летом 2025 года. Со временем Меньян сможет стать преемником бельгийца Тибо Курута в воротах "сливочных".

Отметим, что Андрей Лунин, который выполняет роль дублера Куртуа, может перебраться в другой клуб из Мадрида. Украинец заменит легендарного голкипера принципиального соперника Реала.

По данным Transfermarkt, оценочная трансферная стоимость Меньяна – 38 миллионов евро, а контракт с Миланом действителен до лета 2026 года. В новом сезоне голкипер отыграл 3 игры за "россонери" и два поединка за сборную Франции, пропустив 9 голов.