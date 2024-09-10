Андрей Лунин, голкипер мадридского Реала, может перебраться к принципиальному сопернику "сливочных". Украинец попал в поле зрения Атлетико Мадрид, который может удовлетворить потребности вратаря.

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Андрей Лунин в шорт-листе "матрасников"

Сообщают, что в ближайшее время Атлетико может предложить контракт 25-летнему украинскому голкиперу. Такое решение связано с тем, что следующим летом основной голкипер "матрасников" Ян Облак перебраться в привлекательную Саудовскую Аравию.

Ранее, была информация, что "кольчонерос" в мае 2024 года связывались с боссами "галактикос" по трансферу Лунина. Тогда руководство Реала выставило ценник в 30 миллионов евро за украинца.

На данный момент ситуация кардинально изменилась, ведь летом 2025 года истекает срок действия контракта Андрея с Реалом. Украинец принял окончательное решение покинуть мадридский Реал.

Поэтому зимой 2025 года 25-летний голкипер может вести переговоры и подписать предварительный контракт с новой командой. Ранее, было известно, что приоритет для Лунина – клубы из АПЛ.

Интересно. После прошлой кампании, которая оказалась успешной для Андрея Лунина, голкипером заинтересовалось немалое количество топ-клубов. В этом списке были: Ньюкасл, Манчестер Юнайтед, Манчестер Сити, Арсенал, Ювентус и многие другие.

В новом сезоне-2024/2025 украинский вратарь не сыграл ни одной минуты, проведя все матчи на скамейке запасных. Недавно Карло Анчелотти рассказал, когда Андрей Лунин выйдет на поле.