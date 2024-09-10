Звездный футболист Аль-Насра, Криштиану Роналду, признался, какой клуб остался навсегда в его сердце. Португальский форвард тепло высказался о своей бывшей команде Реал Мадрид.

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Криштиану Роналду вспомнил времена выступлений в Реале

39-летний португалец вспомнил о том, как играл в составе "сливочных". Экс-нападающий "галактикос" заявил, что мадридский Реал – лучшая команда в мире.

Реал Мадрид – лучший клуб в истории. Я люблю Реал. Я был так счастлив играть там. Я стал лучшим бомбардиром за всю историю "сливочных", мы выиграли четыре Лиги чемпионов, это были замечательные моменты,

– рассказал Роналду.

Кришитану рассказал о моменте перехода в "Королевский клуб", отметив, что он знает, что делает и верил в свои возможности. Звездный нападающий также отметил, что были трудности с адаптацией, но он хотел играть в лучшей команде мира.

Интересно. За время выступлений в Реале, Криштиану 4 раза получил "Золотой мяч", трижды "Золотую бутсу". Кроме этого, португалец в составе "сливочных" 4 раза побеждал в Лиге чемпионов, дважды выигрывал Ла Лигу, 2 Суперкубка УЕФА и 2 Суперкубка Испании.

Легенда футбола и мадридского Реала высказался о переходе Килиана Мбаппе в "Королевский клуб". Криштиану поддержал звездного француза, заявив, что он справится и будет лучшим в мире.

Напомним, что Криштиану недавно встановий новый рекорд в матче Лиги наций с Хорватией. 39-летний португалец стал первым игроком в истории футбола, который забил 900 голов.