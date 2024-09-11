Повідомляють, що керівницто "бланкос" проявляє інтерес до голкіпера Майка Меньяна. Трансфер воротаря збірної Франції та Мілана може відбутись влітку 2025 року.

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Зіркові гравці Реала переконують Меньяна приєднатись до команди

Орельєн Тчуамені та Кіліан Мбаппе, партнери Меньяна по збірній Франції, переконують 29-річного голкіпера Мілана приєднатись до "вершкових".

Меньян розглядає такий варіант продовження кар'єри, адже хоче вигравати трофеї. У "Королівському клубі" воротар має більше шансів перемагати у турнірах, ніж у складі "росонері".

Скоріш за все, спочатку французький голкіпер замінить українського воротаря Андрія Луніна, який покине Реал влітку 2025 року. Згодом Меньян зможе стати наступником бельгійця Тібо Курута у воротах "вершкових".

Зазначимо, що Андрій Лунін, який виконує роль дублера Куртуа, може перебратись у інший клуб з Мадриду. Українець замінить легендарного голкіпера принципового суперника Реала.

За даними Transfermarkt, оціночна трансферна вартість Меньяна – 38 мільйонів євро, а контракт з Міланом дійсний до літа 2026 року. У новому сезоні голкіпер відграв 3 гри за "росонері" та два поєдинки за збірну Франції, пропустивши 9 голів.