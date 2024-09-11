Сообщают, что руководство "бланкос" проявляет интерес к голкиперу Майку Меньяну. Трансфер вратаря сборной Франции и Милана может состояться летом 2025 года.

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Звездные игроки Реала убеждают Меньяна присоединиться к команде

Орельен Тчуамени и Килиан Мбаппе, партнеры Меньяна по сборной Франции, убеждают 29-летнего голкипера Милана присоединиться к "сливочным".

Меньян рассматривает такой вариант продолжения карьеры, ведь хочет выигрывать трофеи. В "Королевском клубе" вратарь имеет больше шансов побеждать в турнирах, чем в составе "россонери".

Скорее всего, сначала французский голкипер заменит украинского вратаря Андрея Лунина, который покинет Реал летом 2025 года. Со временем Меньян сможет стать преемником бельгийца Тибо Курута в воротах "сливочных".

Отметим, что Андрей Лунин, который выполняет роль дублера Куртуа, может перебраться в другой клуб из Мадрида. Украинец заменит легендарного голкипера принципиального соперника Реала.

По данным Transfermarkt, оценочная трансферная стоимость Меньяна – 38 миллионов евро, а контракт с Миланом действителен до лета 2026 года. В новом сезоне голкипер отыграл 3 игры за "россонери" и два поединка за сборную Франции, пропустив 9 голов.