3 ноября "Реал" сыграет с "Интером" в матче Лиги чемпионов. Букмекеры оценили шансы команд на победу в поединке.

Реал – Интер: прогноз

"Королевский клуб" накануне одержал достаточно убедительную победу в Примере, разгромив на "Сантьяго Бернабеу" "Уеску" со счетом 4:1. Это уже второй подряд успех "Реала" в национальном чемпионате, который поднял его на первую строчку в турнирной таблице, пишет 24 канал.

Смотрите также Какие шансы у "Шахтера" победить " Боруссию "(М) в Лиге чемпионов: прогноз

В Лиге чемпионов пока что у подопечных Зинедина Зидана не все так радужно. Стартовала команда неудачно. В домашнем матче против "Шахтера" "сливок" проиграли со счетом 2:3. После этого поражения зазвучали прогнозы об огромной мотивации и запредельные настроения на матч с менхенгладбахской "Боруссией", но, как и в стартовом туре, закидать шапками немцев не получилось. Мало того, спасти поединок испанцам удалось лишь на третьей, добавленной к основному времени минуте – ничья 2:2.

Еще один фаворит группы "Интер", так, по крайней мере, предполагали букмекеры накануне старта группового этапа Лиги чемпионов, набрал не намного больше своего будущего соперника.

В первом туре "нерадзурри" не смогли оправдать статус фаворита в домашнем поединке с менхенгладбахской "Боруссией", завершив его вничью 2:2. После этого ничейного результата последовал еще один – в гостевом поединке с "Шахтером". Здесь команды не радовали забитыми голами-ничья 0: 0.

Реал – Интер: что прогнозируют букмекеры

Букмекеры Marathonbet отдают огромное предпочтение "королевскому клубу" из Испании. На победу команды Зидана стоит коэффициент 1,9. А вот в успех "Интера" эксперты не верят. Победу миланцев они оценили в 4,15. Ничья в этом матче тоже мало вероятна – 4,2.

Внимание! На этот матч Marathonbet принимает ставки с нулевой маржей.

Скорее всего, он завершится с результатом 1: 1 или 2: 1 в пользу "Реала". Именно такие счета оценены лучше всего – 7,6.

Эксперты считают, что первыми счет в этой встрече откроет мадридский клуб – 1,63. На то, что команда Конте сможет первой огорчить голкипера испанцев – 2,48. Почти аналогичного мнения специалисты придерживаются и относительно второго гола в противостоянии.

Карим Бензема может стать автором первого гола в матче в составе "Реала" – 1,95. В "Интере" лучше всего на завершающей стадии атаки может сыграть Мартинес Луатаро. На то, что игрок сборной Аргентины сможет забить дебютный гол в нынешнем розыгрыше группового раунда Лиги чемпионов в ворота "Реала" стоит коэффициент 2,5.