3 листопада "Реал" зіграє з "Інтером" у матчі Ліги чемпіонів. Букмекери оцінили шанси команд на перемогу у поєдинку.

Реал – Інтер: прогноз

"Королівський клуб" напередодні здобув досить переконливу перемогу в Прімері, розгромивши на "Сантьяго Бернабеу" "Уеску" з рахунком 4:1. Це вже другий поспіль успіх "Реала" в національному чемпіонаті, який підняв його на першу сходинку в турнірній таблиці, пише 24 канал.

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У Лізі чемпіонів поки що у підопічних Зінедіна Зідана не все так райдужно. Стартувала команда невдало. У домашньому матчі проти "Шахтаря" "вершкоів" програли з рахунком 2:3. Після цієї поразки зазвучали прогнози про величезну мотивації і позамежні настрої на матч з менхенгладбахською "Боруссією", але, як і в стартовому турі, закидати шапками німців не вийшло. Мало того, врятувати поєдинок вдалося іспанцям лише на третій, доданій до основного часу, хвилині – нічия 2:2.

Ще один фаворит групи "Інтер", так, принаймні, припускали букмекери напередодні старту групового етапу Ліги Чемпіонів, набрав не набагато більше свого майбутнього суперника.

У першому турі "нерадзуррі" не змогли виправдати статус фаворита в домашньому поєдинку з менхенгладбахською "Боруссією", завершивши його внічию 2:2. Після цього нічийного результату пішов ще один – в гостьовому поєдинку з "Шахтарем". Тут команди не радували забитими голами – нічия 0:0.

Реал – Інтер: що прогнозують букмекери

Букмекери Marathonbet віддають величезну перевагу "королівському клубу" з Іспанії. На перемогу команди Зідана стоїть коефіцієнт 1,9. А от в успіх "Інтера" експерти не вірять. Звитягу міланців вони оцінили у 4,15. Нічия у цьому матч теж мало ймовірна – 4,2.

Увага! На цей матч Marathonbet приймає ставки з нульовою маржею.

Швидше за всематч завершиться із результатом 1:1 або 2:1 на користь "Реала". Саме такі рахунки оцінені найкраще – 7,6.

Експерти вважають, що першими рахунок у зустрічі відкриє мадридський клуб – 1,63. На те, що команда Конте зможе першою засмутити голкіпера іспанців – 2,48. Майже аналогічної думки спеціалісти притримуються і щодо другого голу у протистоянні.

Карім Бензема може стати автором першого голу у матчі у складі "Реала" – 1,95. У "Інтері" найкраще на завершальній стадії атаки може зіграти Мартінес Луатаро. На те, що гравець збірної Аргентини зможе забити дебютний гол у цьогорічному розіграші групового раунду Ліги чемпіонів у ворота "Реала" стоїть коефіцієнт 2,5.