Реал – Интер 2:0

Голы: Кроос, 17, Асенсио, 79

Удаление: Барелла, 64 (Интер)

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Реал и Интер гарантировали себе плей-офф Лиги чемпионов, но в последнем туре определяли победителя группы.

Первое место позволит во время жеребьевки 1/8 финала быть среди сеяных команд и потенциально избежать встречи с сильными соперниками.

Реал с 12 очками лидировал в группе D и мадридскому клубу достаточно было не проиграть Интеру дома.

Команды активно вошли в игру и несмотря на незначительное преимущество миланцев именно Реал открыл счет в игре на 17-й минуте.

Тони Кроос решил пробить издалека и мощным ударом левой отправил мяч в угол ворот.

Видео гола Крооса

Под занавес тайма Реал мог удваивать преимущество, однако Родриго попал в стойку. Интер ответил острым моментом на старте второго тайма. Барелла с убийственной позиции не попал в ворота.

Реал контролировал ход игры и на 64-й минуте не выдержал хавбек Интера Николо Барелла. Полузащитник "черно-синих" получил удаление за то, что ударил Милитана. На поле вспыхнули страсти, однако арбитр быстро успокоил футболистов.

В конце игры Реал воспользовался численным большинством и удвоил преимущество. Марко Асенсио забил гол-конфетку, положив мяч в ворота мощным ударом от стойки.

Видео гола Асенсио

Вниманию. Благодаря победе Реал забронировал за собой первое место в группе. Интер также вышел в плей-офф, но будет среди несеяных команд во время жеребьевки, которая состоится 13-го декабря.