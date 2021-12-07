Реал – Интер 2:0
Голы: Кроос, 17, Асенсио, 79
Удаление: Барелла, 64 (Интер)
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- Реал и Интер гарантировали себе плей-офф Лиги чемпионов, но в последнем туре определяли победителя группы.
- Первое место позволит во время жеребьевки 1/8 финала быть среди сеяных команд и потенциально избежать встречи с сильными соперниками.
- Реал с 12 очками лидировал в группе D и мадридскому клубу достаточно было не проиграть Интеру дома.
Команды активно вошли в игру и несмотря на незначительное преимущество миланцев именно Реал открыл счет в игре на 17-й минуте.
Тони Кроос решил пробить издалека и мощным ударом левой отправил мяч в угол ворот.
Видео гола Крооса
Под занавес тайма Реал мог удваивать преимущество, однако Родриго попал в стойку. Интер ответил острым моментом на старте второго тайма. Барелла с убийственной позиции не попал в ворота.
Реал контролировал ход игры и на 64-й минуте не выдержал хавбек Интера Николо Барелла. Полузащитник "черно-синих" получил удаление за то, что ударил Милитана. На поле вспыхнули страсти, однако арбитр быстро успокоил футболистов.
В конце игры Реал воспользовался численным большинством и удвоил преимущество. Марко Асенсио забил гол-конфетку, положив мяч в ворота мощным ударом от стойки.
Видео гола Асенсио