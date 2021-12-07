Реал – Інтер 2:0

Голи: Кроос, 17, Асенсіо, 79

Вилучення: Барелла, 64 (Інтер)

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Реал та Інтер гарантували собі плей-офф Ліги чемпіонів, але в останньому турі визначали переможця групи.

Перше місце дозволить під час жеребкування 1/8 фіналу бути серед сіяних команд та потенційно уникнути зустрічі із сильними суперниками.

Реал з 12 очками лідирував у групі D й мадридському клубу достатньо було не програти Інтеру вдома.

Команди активно увійшли в гру й попри незначну перевагу міланців саме Реал відкрив рахунок у грі на 17-й хвилині.

Тоні Кроос вирішив пробити здалеку й потужним ударом лівою відправив м'яч у кут воріт.

Відео голу Крооса



Під завісу тайму Реал міг подвоювати перевагу, проте Родріго влучив у стійку. Інтер відповів гострим моментом на старті другого тайму. Барелла з вбивчої позиції не поцілив у ворота.

Реал контролював хід гри й на 64-й хвилині не витримав хавбек Інтера Ніколо Барелла. Півзахисник "чорно-синіх" отримав вилучення за те, що вдарив Мілітана. На полі спалахнули пристрасті, проте арбітр швидко заспокоїв футболістів.

Наприкінці гри Реал скористався чисельною більшістю та подвоїв перевагу. Марко Асенсіо забив гол-цукерочку, поклавши м'яч у ворота потужним ударом від стійки.

Відео голу Асенсіо

До уваги. Завдяки перемозі Реал забронював за собою перше місце в групі. Інтер також вийшов у плей-офф, але буде серед несіяних команд під час жеребкування, яке відбудеться 13-го грудня.