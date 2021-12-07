Реал – Інтер 2:0
Голи: Кроос, 17, Асенсіо, 79
Вилучення: Барелла, 64 (Інтер)
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- Реал та Інтер гарантували собі плей-офф Ліги чемпіонів, але в останньому турі визначали переможця групи.
- Перше місце дозволить під час жеребкування 1/8 фіналу бути серед сіяних команд та потенційно уникнути зустрічі із сильними суперниками.
- Реал з 12 очками лідирував у групі D й мадридському клубу достатньо було не програти Інтеру вдома.
Команди активно увійшли в гру й попри незначну перевагу міланців саме Реал відкрив рахунок у грі на 17-й хвилині.
Тоні Кроос вирішив пробити здалеку й потужним ударом лівою відправив м'яч у кут воріт.
Відео голу Крооса
Під завісу тайму Реал міг подвоювати перевагу, проте Родріго влучив у стійку. Інтер відповів гострим моментом на старті другого тайму. Барелла з вбивчої позиції не поцілив у ворота.
Реал контролював хід гри й на 64-й хвилині не витримав хавбек Інтера Ніколо Барелла. Півзахисник "чорно-синіх" отримав вилучення за те, що вдарив Мілітана. На полі спалахнули пристрасті, проте арбітр швидко заспокоїв футболістів.
Наприкінці гри Реал скористався чисельною більшістю та подвоїв перевагу. Марко Асенсіо забив гол-цукерочку, поклавши м'яч у ворота потужним ударом від стійки.
Відео голу Асенсіо