Персональный фанат украинца: президент Реала будет следить за Довбыком в матче с Жироной
Источник:Realmadridexclusivo
Уже в субботу, 10 февраля, 24-й тур испанской Ла Лиги принесет центральное противостояние сезона Реал - Жирона. Особенной эта игра будет для лучшего бомбардира гостей Артема Довбыка.
Украинский форвард таки попал в заявку Жироны на выездной матч против Реала. До последнего не было известно, поможет ли Артем в противостоянии за "6 баллов". Ведь в прошлом туре Довбик наблюдал с игрой с трибун, из-за травмы колена.
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Реал встает в очередь за Довбиком
Однако, похоже, успел восстановиться к важнейшему матчу для своей команды.
Особенности этом поединке для украинца играет тот факт, что в европейской прессе появились слухи о заинтересованности к нему со стороны как раз мадридского Реала. Вроде 10 февраля за ним пристально и лично будет наблюдать президент "сливочных" Флорентино Перес, который заинтересован в приглашении нападающего сборной Украины.
СМИ сообщают, что "Королевский клуб" попытается подписать Довбыка уже в летнее трансферное окно.
Также скауты мадридского гранда будут следить за другими футболистами Жироны. Под прицел Реала попали защитник Мигель Гутьеррес и вингер Савио.
Важно! Центральный матч 24-го тура Ла Лиги-2023/2024 Реал – Жирона начнется 10 февраля в 19:30 по киевскому времени. Это будет поединок не только лидеров турнирной таблицы, но и встреча украинцев – Андрей Лунин примет Виктора Цыганкова и Артема Довбыка.
- Накануне противостояния Реал опережает Жирону на 2 балла – 58 против 56-ти у подопечных Мичела Санчеса.
Отметим, что перед поединком Довбык в третий раз подряд стал лучшим игроком Жироны. Теперь болельщики назвали Артема лучшим в январе.
Вспомним, что издания и инсайдеры сообщали об интересе к Довбыку из Барселоны и Манчестер Сити.
Испанская сказка для Артема Довбика
- Только в августе 2023-го года Довбик подписал контракт с Жироной, перейдя из Днепра-1.
- Артем согласовал соглашение с клубом-открытие Ла Лиги до конца июня 2028-го.
- Довбик почти сразу стал своим в Жироне. Нападающий не только стал стабильным игроком основы, а одним из лидеров и лучшим бомбардиром "красно-белых" в текущем сезоне-2023/2024.
- В футболе Жироны уже провел 24 матча, в которых наколотил 14 голов (все в Ла Лиге) и отдал 8 ассистов.
- На портале Transfermarkt стоимость Артема уже выросла до 28 миллионов евро.