Это будет противостояние первых двух команд верхушки турнирной таблицы Ла Лиги. Накануне этой встречи Реал опережает Жирону лишь на 2 балла – 58 против 56-ти у "красно-белых".

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Оба украинца в заявке Жироны

В случае выездной победы Жирона сможет вернуть себе лидерство в испанском первенстве, а в случае поражения, отпустят "сливочных" на комфортное для них расстояние уже в 5 очков. Ничья в Мадриде же никак не повлияет на ситуацию в таблице для обоих коллективов.

За день до матча главный тренер Жироны Мичел Санчес определился с заявкой команды, которая поедет в гости к мадридскому сопернику. С собой в столицу Испании Мичел взял с собой 21 игрока. Среди списка нашлось место обоим украинским легионерам – Виктору Цыганкову и Артему Довбыку.

Были опасения, что лучший нападающий Жироны пропустит игру против Реала из-за проблем с коленом. Но, к счастью, похоже, успел восстановиться до принципиальной битвы.

Также у Артема есть дополнительная мотивация. 8 февраля Довбик в третий раз подряд стал лучшим игроком Жироны. Болельщики команды выбрали украинца по итогам января.



Заявка Жироны на матч с Реалом / Фото каталонского клуба

Обратите внимание! Центральный матч лидеров Ла Лиги Реал – Жирна начнется 10 февраля в 19:30 по Киеву. Это будет дерби Андрея Лунина против земляков Виктора Цыганкова и Артема Довбыка.