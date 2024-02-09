Украинский форвард таки попал в заявку Жироны на выездной матч против Реала. До последнего не было известно, поможет ли Артем в противостоянии за "6 баллов". Ведь в прошлом туре Довбик наблюдал с игрой с трибун, из-за травмы колена.

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Однако, похоже, успел восстановиться к важнейшему матчу для своей команды.

Особенности этом поединке для украинца играет тот факт, что в европейской прессе появились слухи о заинтересованности к нему со стороны как раз мадридского Реала. Вроде 10 февраля за ним пристально и лично будет наблюдать президент "сливочных" Флорентино Перес, который заинтересован в приглашении нападающего сборной Украины.

СМИ сообщают, что "Королевский клуб" попытается подписать Довбыка уже в летнее трансферное окно.

Также скауты мадридского гранда будут следить за другими футболистами Жироны. Под прицел Реала попали защитник Мигель Гутьеррес и вингер Савио.

Важно! Центральный матч 24-го тура Ла Лиги-2023/2024 Реал – Жирона начнется 10 февраля в 19:30 по киевскому времени. Это будет поединок не только лидеров турнирной таблицы, но и встреча украинцев – Андрей Лунин примет Виктора Цыганкова и Артема Довбыка. Накануне противостояния Реал опережает Жирону на 2 балла – 58 против 56-ти у подопечных Мичела Санчеса.

Отметим, что перед поединком Довбык в третий раз подряд стал лучшим игроком Жироны. Теперь болельщики назвали Артема лучшим в январе.

Вспомним, что издания и инсайдеры сообщали об интересе к Довбыку из Барселоны и Манчестер Сити.

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