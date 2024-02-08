На даный момент Жирона занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги. Артем Довбик при этом является лучшим бомбардиром чемпионата Испании.

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Довбик – игрок января в команде

За огненные выступления за новый коллектив украинского форварда фанаты дважды признавали игроком месяца в Жироне – в ноябре и декабре. Также в последний месяц 2023 года он стал лучшим среди всех игроков чемпионата.

По итогам января Артем Довбик снова не остался без индивидуального признания. Украинский нападающий третий раз подряд признан лучшим игроком месяца в команде, победителя традиционно выбирали болельщики.



Довбик признан лучшим игроком месяца в Жироне / Фото из соцсетей ФК Жирона

Отметим, что в январе Артем Довбик сыграл за Жирону 6 матчей во всех турнирах. Он забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.

Сейчас украинец восстанавливается от повреждения, из-за которого пропустил игру против Реала Сосьедад, и надеется принять участие в центральном матче следующего тура с мадридским Реалом, который опережает каталонцев на 2 зачетных пункта. Матч состоится на "Сантьяго Бернабеу" 10 февраля в 19:30.

Справка. Артем Довбик уже тренируется в основной группе Жироны. Всего в сезоне-2023/2024 он провел 24 матча, в которых забил 14 мячей и сделал 8 ассистов.