Лунин возобновил тренировки в составе победителя Лиги чемпионов: эффектные видео
Источник:твиттер Реала
Мадридский Реал возобновил тренировочный процесс после успешного сезона. Вместе с командой к работе приступил голкипер Андрей Лунин.
"Королевский клуб" вернулся к работе
Мадридский клуб убедил украинского вратаря остаться в команде. Главный тренер "сливочных" Карло Анчелотти пообещал Андрею Лунину больше игровой практики в следующем сезоне.
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23-летний футболист прошел медицинское освидетельствование и вовлекается в тренировочный процесс команды.
На видео, которое выложила пресс-служба Реала, можно увидеть, что Лунин прибыл после отпуска в хорошем настроении. Андрей провел отдых вместе с семьей, где недавно состоялось пополнение.
На странице Лунина в инстаграмме появилась новая фотография по тренировке мадридского клуба. Андрей коротко прокомментировал фото: "Вернулся к работе".
Лунин отсиживает ряд запасных в Реале
- С 2018 года Андрей Лунин никак не может выиграть конкуренцию у первого номера команды Тибо Куртуа.
- Только в прошлом сезоне украинец дебютировал в Ла Лиге, проведя два поединка. Еще два матча сыграл за "Королевский клуб" в Кубке Испании. За это время пропустил 4 гола.
- Однако даже такого скудного времени хватило Лунину, чтобы выдать лучший сейв в испанском чемпионате.
- После такого отсутствия игровой практики появилась информация о возможном уходе из клуба Лунина. Андрей хотел уйти в аренду. На украинского голкипера даже несколько претендентов, но он еще на год остался в Реале.
- Контракт Андрея со "сливочными" рассчитан до конца июня 2024-го.