Лунин возобновил тренировки в составе победителя Лиги чемпионов: эффектные видео

Мадридский Реал возобновил тренировочный процесс после успешного сезона. Вместе с командой к работе приступил голкипер Андрей Лунин.

"Королевский клуб" вернулся к работе

Мадридский клуб убедил украинского вратаря остаться в команде. Главный тренер "сливочных" Карло Анчелотти пообещал Андрею Лунину больше игровой практики в следующем сезоне.

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23-летний футболист прошел медицинское освидетельствование и вовлекается в тренировочный процесс команды.

На видео, которое выложила пресс-служба Реала, можно увидеть, что Лунин прибыл после отпуска в хорошем настроении. Андрей провел отдых вместе с семьей, где недавно состоялось пополнение.

На странице Лунина в инстаграмме появилась новая фотография по тренировке мадридского клуба. Андрей коротко прокомментировал фото: "Вернулся к работе".

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