Лунин хочет стать основным голкипером Реала
По информации источника, отец и агент украинца Алексей Лунин настаивал на переходе в другой клуб, где 23-летний футболист мог бы получать регулярную игровую практику. Однако сам вратарь решил не прислушаться к совету и намерен осуществить свою мечту.
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Он хочет попытаться стать основным игроком в составе Реала.
В личном разговоре с главным тренером Карло Анчелотти и руководством клуба Лунин получил информацию, что он будет чаще появляться в старте в следующем сезоне. "Сливочные" были довольны игрой голкипера в весенних матчах.
Также на решение остаться в Мадриде повлияло рождение сына – 23 мая Лунин стал отцом.
Лучший сейв в Ла Лиге в исполнении Лунина
- Украинский голкипер Реала Андрей Лунин стал автором лучшего сейва в чемпионате Испании.
- Это произошло в матче 37-го тура чемпионата Испании, в котором "сливочные" сыграли вничью с Кадисом (1:1). Украинец эффектно отбил мяч после удара Усамы Идрисси, когда тот вышел один на один с вратарем.
- Это действие Лунина признали лучшим в перечне топ-10 сейвов.
- Посмотреть полный список сейвов можно здесь.
- В сезоне-2021/2022 Андрей провел четыре матча в футболке Реала, в которых пропустил четыре гола.