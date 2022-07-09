"Королівський клуб" повернувся до роботи
Мадридський клуб переконав українського воротаря залишитись у команді. Головний тренер "вершкових" Карло Анчелотті пообіцяв Андрію Луніну більше ігрової практики у наступному сезоні.
До теми Заради здійснення мрії: Лунін залишився в Реалі
23-річний футболіст пройшов медичний огляд та втягується у тренувальний процес команди.
На відео, яке виклала пресслужба Реала, можна побачити, що Лунін прибув після відпустки у гарному настрої. Андрій провів відпочинок разом із сім'єю, у якій нещодавно відбулось поповнення.
На сторінці Луніна в інстаграмі з'явилась нова світлина з тренування мадридського клубу. Андрій коротко прокоментував фото: "Повернувся до роботи".
Лунін відсиджує лаву запасних у Реалі
- Із 2018-го року Андрій Лунін ніяк не може виграти конкуренцію у першого номера команди Тібо Куртуа.
- Лише у минулому сезоні українець дебютував у Ла Лізі, провівши два поєдинки. Ще два матчі зіграв за "Королівський клуб" у Кубку Іспанії. За цей час пропустив 4 голи.
- Однак навіть такого мізерного часу вистачило Луніну, щоб видати найкращий сейв в іспанському чемпіонаті.
- Після такої відсутності ігрової практики з'явилась інформація про можливий відхід із клубу Луніна. Андрій хотів піти в оренду. На українського голкіпера навіть було декілька претендентів, але він ще на рік залишився у Реалі.
- Контракт Андрія з "вершковими" розрахований до кінця червня 2024-го.