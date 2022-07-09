"Королівський клуб" повернувся до роботи

Мадридський клуб переконав українського воротаря залишитись у команді. Головний тренер "вершкових" Карло Анчелотті пообіцяв Андрію Луніну більше ігрової практики у наступному сезоні.

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23-річний футболіст пройшов медичний огляд та втягується у тренувальний процес команди.

На відео, яке виклала пресслужба Реала, можна побачити, що Лунін прибув після відпустки у гарному настрої. Андрій провів відпочинок разом із сім'єю, у якій нещодавно відбулось поповнення.

На сторінці Луніна в інстаграмі з'явилась нова світлина з тренування мадридського клубу. Андрій коротко прокоментував фото: "Повернувся до роботи".

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