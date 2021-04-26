Реал – Челси: прогноз

Неделю назад оба клуба оказались в эпицентре скандала, когда стали одними из 12 основателей Европейской Суперлиги. Проект не прожил и суток, но успел устроить хорошее сотрясение мировому футболу. УЕФА был готов бороться с "футбольными сепаратистами" суровыми методами, вплоть до исключения их как из еврокубков, так и из национальных чемпионатов.

Смотрите также УЕФА планирует исключить Реал и Ювентус из Лиги чемпионов

К счастью, плохой сценарий не произошел, поэтому Реал Мадрид и Челси могут продолжать борьбу за право поднять над головой самый престижный клубный трофей, тем более, что перед этим они прошли долгий и непростой путь. В плей-офф "сливочные" в 1/8 финала дважды обыграли итальянскую Аталанту (1:0, 3:1), а затем в четвертьфинале оказались сильнее английского Ливерпуля (3:1, 0:0).

Команда Томаса Тухеля на своем пути в полуфинал прошла испанский Атлетико (1:0, 2:0) и португальский Порту (2:0, 0:1). При этом на групповом раунде Челси и Реал заняли в своих квартетах первые места, но если "пенсионеры" оформили выход в плей-офф достаточно уверенно, то подопечные Зинедина Зидана до последнего тура имели шансы остаться вообще без еврокубковой весны. Однако после двух поражений от донецкого Шахтера (2:3, 0:2) они вовремя взялись за голову.

Реал – Челси: прогноз Favbet

Обе команды проводят сложный сезон и подходят к игре не в лучшей форме. В матче шансы на победу почти равны. Впрочем, Реал, по мнению эспертов, лидирует с небольшим отрывом. Букмекеры считают, что преимущество на стороне Реала, победу которого оценивают коэффициентом 2,32.

В то же время на выездную победу Челси букмекеры предлагают коэффициент 3,50. Больше шансов, что основное время матча закончится ничьей – коэффициент 3,35.

Также букмекеры определили фаворита на проход в финал. Шансы подопечных Зинедина Зидана оценены коэффициентом 1,80. В то же время коэффициент 2,11 на то, что в полуфинал пройдет лондонский Челси.

Больше всего шансов отличиться голом в этой встрече имеет Карим Бензема. Гол форварда в ворота Челси оценен коэффициентом 2,30. Зато на результативный удар Жуниора Винисиуса в ворота "сливочных" предлагают коэффициент 3,40.

Поединок Реал – Челси состоится 27 апреля. Начало игры в 22:00.