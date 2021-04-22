УЕФА считает именно эти клубы главными зачинщиками появления нового турнира, и тот факт, что они до сих пор не объявили о своем выходе из проекта, подтверждает эти подозрения.
К слову Жить со стыдом: УЕФА наложит санкции на 12 клубов, участвовавших в Суперлиге
Некоторые члены УЕФА считают, что эти клубы необходимо наказать дисквалификацией из Лиги чемпионов на один сезон. Впрочем, другие члены предлагают менее суровые санкции.
Источник утверждает, что в пятницу, 23 апреля, на очередном заседании УЕФА будет обсуждать вопрос с дальнейшими действиями против Ювентуса и Реала.
Футбольная Суперлига: появилась и развалилась за два дня
- 18 апреля 12 футбольных клубов объявили о создании Суперлиги. В общем учредителей должно быть 15. А в новом турнире будут выступать 20 клубов. 5 команд будут получать приглашения отдельно на каждый сезон.
- Основателями Суперлиги стали 12 клубов. Шесть из них представляли АПЛ: Манчестер Юнайтед, Ливерпуль, Манчестер Сити, Челси, Тоттенхэм и Арсенал. Еще по три клуба были из Испании (Реал, Барселона и Атлетико) и Италии (Ювентус, Милан и Интер).
- Именно английские клубы первыми покинули Суперлигу под давлением УЕФА и местных футбольных властей.
- Впоследствии об отказе объявили и Атлетико, Интер и Милан. Поэтому пока остались Реал, Ювентус и Барселона. Хотя руководство Суперлиги уже объявило о приостановке турнира. Но от своей идеи не отказалось.