УЕФА считает именно эти клубы главными зачинщиками появления нового турнира, и тот факт, что они до сих пор не объявили о своем выходе из проекта, подтверждает эти подозрения.

К слову Жить со стыдом: УЕФА наложит санкции на 12 клубов, участвовавших в Суперлиге

Некоторые члены УЕФА считают, что эти клубы необходимо наказать дисквалификацией из Лиги чемпионов на один сезон. Впрочем, другие члены предлагают менее суровые санкции.

Источник утверждает, что в пятницу, 23 апреля, на очередном заседании УЕФА будет обсуждать вопрос с дальнейшими действиями против Ювентуса и Реала.

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