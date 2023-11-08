Реал – Брага 3:0

Голи: Браїм Діас, 27, Вінісіус, 58, Родріго, 61.

В Лізі чемпіонів 2023-2024 пройшли матчі 4 туру групової стадії. В одній із ігор серед мадридський Реал приймав португальську Брагу, пише 24 канал.

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Підопічні Карло Анчелотті виграли три стартові зустрічі, тому для забезпечення виходу в 1/8 фіналу їм достатньо було не програти Бразі. На початку матчу Реал зіткнувся із форс-мажором.

Травму на тренуванні отримав Кепа Аррісабалага, тому вийти з перших хвилин довелось Андрію Луніну. Втім українець на старті показав себе з найкращого боку. Васкес збив гравця Браги у власному майданчику.

Але воротар зміг парирувати постріл Джало у правий від себе кут. Це допомогло Реалу вгамувати атакуючі здібності Браги та відкрити рахунок на 27 хвилині. Браїм Діас вдало відгукнувся на передачу Родріго та забив у майже порожні ворота.

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У другому ж таймі мадридці добили португальців завдяки голу та асисту від Вінісіуса. У свою чергу Лунін зберіг ворота на замку, здійснивши три сейви.

Тож Реал забезпечив собі вихід у плей-офф, а після осічки Наполі із Уніоном мадридці є явними фаворитами на перше місце. Брага ж ще має шанс нав'язати боротьбу неаполітанцям, від яких відстає на 4 очки.