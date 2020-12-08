Мадридский Реал и Боруссия М в среду, 9 декабря, могут определить победителя группы B Лиги чемпионов сезона-2020/2021. Команды сойдутся в Мадриде в рамках 6-го тура.

Реал – Боруссия М: прогноз

За тур до окончания группового этапа группа B одна из самых интересных в Лиге чемпионов, пишет 24 канал. В плей-офф может выйти каждый участник. Однако каждая команда рискует остаться без еврокубков.

Боруссии М достаточно не проиграть, чтобы выйти в 1/8 финала. Тогда немецкая команда не будет зависеть от матча Интер – Шахтер. В то же время Реалу достаточно сыграть вничью, если в параллельной игре не проигрывает Интер. Победа Реала или Боруссии гарантирует им проход дальше.

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Прогноз Marathonbet

Боруссия М ошеломила Шахтер, выиграв по сумме двух матчей 10:0. Также немцы съели нервы Интеру, поэтому и лидируют в группе. Однако в последнем туре букмекеры не верят в сенсацию.

Победу Боруссии оценивают коэффициентом 5,40. На ничью в игре букмекеры дают коэффициент 3,92. В то же время победа Реала, которая выведет команду в плей-офф, оценена коэффициентом 1,78.

Отметим, что в Marathonbet на матч Реал – Боруссия М действует нулевая маржа.



Ситуация в группе B / Инфографика 24 канала

Лучшим бомбардиром "жеребцов" в Лиге чемпионов является Алесан Плеа, который отметился 5 мячами. Его гол в ворота Реала оценен коэффициентом 3,30.

В лагере Реала пока нет футболиста, который тащит на себе команду. Впрочем, Карим Бензема всегда готов огорчать соперников. Гол француза оценен коэффициентом 1,95.

Матч Реал – Боруссия М состоится 9 декабря. Начало в 22:00.